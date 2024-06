Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

“Knus kapitalismen!”, ropte pro-rektor Eirik Søvik som slutthilsen til 100 journalist- og mediestudenter ved Høgskulen i Volda, før han oppfordret til kritikk av Sveits-flyktninger.

Søvik forklarer at dette er litt løsrevet fra konteksten det ble sagt i, en festtale, samtidig som han mener maktkritikk er en viktig jobb for media. Offentlig og privat sektor må stilles til ansvar, sier han.

Shippingarvingene i Ludvig Lorentzen har hatt stjernetreff i aksjemarkedet. Investeringsselskapet sitter med to store investeringer, teknologiselskapet Napatech og vindserviceselskapet Cadeler.

Napatech er foreløpig årets vinneraksje på Oslo Børs, med en avkastning på 182 prosent. I Cadeler er avkastningen i år på 33 prosent. Dette har gitt Lorentzen-familien en gevinst på rundt 306 millioner kroner.

70 prosent av salgene som er gjort i næringseiendom så langt i år, er blitt presset frem av at selger mer eller mindre har måttet selge. Det sier analysesjef i Newsec, Øyvind Johan Dahl.

Den største transaksjonen siden nyttår er Entras salg av hele Trondheim-porteføljen for 6,45 milliarder kroner. Entra-sjef Sonja Horn var da tydelig på at salget ikke ble gjort med lyst og glede, men for å styrke Entras balanse.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sosialistene og boligtilbudet. Tenketanken Manifest kommer med flere forslag som vil gjøre situasjonen i boligmarkedet enda verre. Det verste er krav om regulering av leieprisen.

Gjør man det verre for utleier, blir det færre utleieenheter og høyere leiepriser. Sosialistene vil ikke forstå, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Makro:

Norge: Handelsbalanse mai, kl. 08.00

Norge: Norges Bank månedsbalanse mai, kl. 10.00

Japan: Maskinordrer april, kl. 01.50

Australia: Forbrukertillit juni, kl. 03.30

Kina: Boligpriser mai, kl. 03.30

Kina: Industriproduksjon mai, kl. 04.00

Kina: Detaljhandel mai, kl. 04.00

Kina: Investeringer mai, kl. 04.00

Kina: Arbeidsledighet mai, kl. 04.00

Italia: Inflasjon mai endelig, kl. 10.00

Spania: Handelsbalanse april, kl. 10.00

ØMU: Arbeidskostnader 1. kv., kl. 11.00

ØMU: Lønnsvekst 1. kv., kl. 11.00

Canada: Boligbygging mai, kl. 14.15

USA: NY Empire Manufacturing-indeks juni, kl. 14.30