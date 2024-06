Equinor velger Goodtech som leverandør av av kontroll- og informasjonsteknologi til Empire Wind Goodtech. Det skriver Goodtech i en børsmelding mandag. Goodtech vil levere SCADA- og kontrollromløsning for driftssenteret til Empire Wind 1-farmen, som er en havvindpark lokalisert utenfor New York.

Empire Wind 1 er et prosjekt som vil bidra med å nå New Yorks mål for ren energi og klima. Med opptil 147 vindturbiner vil Empire Wind 1 generere 816 MW fornybar energi, nok til å forsyne over 500.000 hjem i New York med strøm.

Prosjektet vil starte i juni 2024 og forventes å være ferdigstilt i løpet av sommeren 2026.

Kontraktsverdien for Goodtechs er estimert til å beløpe seg til 50 millioner kroner.