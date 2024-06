Saken oppdateres.

Det amerikanske aksjemarkedet steg nok en gang mandag. Samtlige av de tre nøkkelindeksene steg.

«I dag ser vi bare en fortsettelse av hva vi har sett den siste uken», sier konsernsjef i AXS Investments Greg Bassuk. Han legger til at vi nå ser en optimisme på en rekke faktorer som har vært litt blandet den siste tiden.

«De økonomiske datapunktene starter å komme inn sterkere og mer konsistent, som viser at økonomien er motstandsdyktig. Det er stor optimisme om at vi sannsynligvis snart vil se kutt fra sentralbanken», la han til til CNBC.

S&P 500 steg mandag 0,77 prosent til 5.473,44. Det gjør at indeksen fortsetter å banke videre i all-time-high. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,95 prosent til 17.857,02. Industritunge Dow Jones steg 0,49 prosent til 38.778,89.

Volatilitetsindeksen - VIX - steg 0,39 prosent til 12,71.

10-årsrenten steg til 4,281 prosent, mens 30-årsrenten steg til 4,409 prosent mandag. 2-årsrenten steg til 4,765 prosent.

Bevegelser

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Og de største tech-aksjene ledet an oppgangen i S&P 500, ved at informasjons og teknologisektoren var opp 1,6 prosent.

Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en bra dag på børs mandag.

Facebook steg 0,49 prosent til 506,63 dollar.

Amazon steg 0,22 prosent til 184,06 dollar.

Apple falt 1,97 prosent til 216,67 dollar.

Netflix steg 0,96 prosent til 675,83 dollar.

Alphabet steg 0,25 prosent til 177,24 dollar.

Nvidia fortsatte å oppover til nye rekorder etter at State Street sa at selskapet sannsynligvis vil ha en veking på mer enn 20 prosent i rebalanseringen i deres ETF, men aksjen falt mot slutten av handelsdagen og endte ned 0,68 prosent.

Olje og gass

Juli-kontrakten på WTI-oljen steg 2,52 prosent til 80,43 dollar pr. fat, mens Augsut-kontrakten på Brent-oljen steg 2,09prosent til 84,35 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen falt 3,34 prosent til 2,78 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) falt 3,42 prosent til 34,25 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin faller 0,11 prosent til 66,443,34, mens Ethereum tikket ned 1,82 prosent til 3.528,54.