Oslo Børs steg endte dagen med oppgang tirsdag, der børsen steg 0,7 prosent til 1.403,06 poeng etter en oppsving i oljeprisene.

Dagens bevegelser

Tungvekteren Schibsted meldte tirsdag morgen at de vil kutte 250 stillinger. Planen er å optimalisere kostnadene og forbedre effektiviteten som en del av prosessen med å endre selskapet til et mer fokusert markedsplasselskap. Schibsted endte dagen opp 3,8 prosent, og ble en av børsens mest omsatte aksjer.

Hermana Holding hadde sin første noteringsdag tirsdag, der aksjen endte på 2,80 kroner pr. aksje. Selskapet er eid av Magnora, som driver med utvikling av fornybar energi. Magnora-aksjen endte ned 2 prosent tirsdag ettermiddag.

En annen nykommer, Nel-spinoffen Cavendish, har hatt en begredelig utvikling etter børsnoteringen onsdag i forrige uke. Denne uken har utviklingen imidlertid snudd, og aksjen steg mandag 6,3 prosent. Tirsdag steg Cavendish videre, og aksjen endte opp 46 prosent, og ble med det dagens børsvinner.

Flyselskapet Norse meldte på formiddagen at det har sikret en det italienske flyselskapet Neos for den kommende vintersesongen. Aksjen falt 0,2 prosent.

Agilyx meldte i morgentimene om et strategisk skifte fra teknologi til investering, og gjør endringer i toppledelsen. Aksjen endte opp 2,1 prosent.

Lifecare starter en langtidsstudie av sin glukosemonitor på hunder, opplyste selskapet før børsåpning tirsdag. Aksjen endte dagen ned 17,7 prosent.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) ble tirsdag ettermiddag omsatt for om lag 84,90 dollar, opp 0,7 prosent. Kontrakten med leveranse i august ble ved stengetid omsatt for 84,78 dollar, opp 0,6 prosent.

August-kontrakten for den amerikanske lettoljen WTI ble omsatt for 81,13 dollar, opp 1 prosent.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,24 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ved stengetid på børsen endte børslokomotivet Equinor opp 0,6 prosent, Aker BP opp 2,1 prosent og Vår Energi opp 1,6 prosent.

Equinor har startet prøveproduksjon ved Lipno, sitt tredje solenergianlegg i Polen, skriver selskapet selv i en pressemelding tirsdag.