Stockholm-børsen: Får gigantbot etter manglende overvåkning

Nasdaq Stockholm har fått et varsel og en bot fra finanstilsynet på 100 millioner svenske kroner, skriver Dagens Industri. Finanstilsynet mener at børsen ikke har overvåket godt nok.

Mistenkt innsidehandel

Boten kommer etter at finanstilsynet gikk gjennom Nasdaq Stockholms handlinger i forbindelse med fire store selskapshendelser i 2021 og 2022. Der identifiserte de mangler i handelsovervåkingen hos børsen som førte til at mistenkt innsidehandel ikke ble oppdaget eller rapportert.

– I de undersøkte sakene har ikke børsen foretatt en nærmere analyse av handelen, selv om det var forhold som begrunnet en grundigere undersøkelse. Det viser klare mangler ved børsens handelstilsyn, sier Daniel Barr, direktør i Finanstilsynet, i en kommentar ifølge Dagens Industri.

– Selv om vi fastholder at vi hadde tilstrekkelig kapasitet til å oppdage innsidehandler, skal vi nå overveie beslutningen nøye og vurdere det svenske finanstilsynets tolkning av våre forpliktelser og dens implikasjoner, sier Kostyal, presidenten for Nasdaq Stockholm, til Bloomberg.

I beslutningen til Finanstilsynet er det hendelser koblet mot selskapene Ica, Lundin Energy, Swedish Match og Haldex som er mest aktuelle. Der skal aktører knyttet til Stockholm-børsens handel overvåkning ha kjøpt en stor mengde aksjer i de aktuelle selskapene etter at Nasdaq Stockholm mottok forhåndsinformasjon.

Razzia

I september i fjor ble en nøkkelperson i Nasdaqs markedsovervåkning arrestert sammen med to andre personer etter en politirazzia i lokalene til børsen i Stockholm. De ble mistenkt for grov innsidehandel.

Mannen som ble fengslet, ble løslatt en måned senere. Men mistanken om grov innsidehandel vedvarte.

Senere samme måned uttalte Andreas Gustafsson, europeisk sjef for markedsovervåkning hos Nasdaq, til Dagens Industri at børsoperatøren ikke hadde gjort noe galt.

Finanstilsynet i Sverige mener også at Nasdaq Stockholm har ved to anledninger startet handel med finansielle instrumenter, der det ikke forelå et prospekt som var godkjent, registrert og offentligjort i henhold til regelverket.

De to instrumentene var en usikret obligasjon fra Stillfront og et strukturert produkt ustedt av Goldman Sachs. Obligasjonen fra Stillfront fikk godkjent prospekt den 18. september 2023, men kunne allerede handles fire dager tidligere etter at Nasdaq Stockholm mottok en søknad fra en annen aktør. Produktet fra Goldman ble tatt opp til handel våren 2022 uten et godkjent prospekt.