Staten har flere initiativer som investerer norske skattepenger med mål om å skape avkastning. Argentum er et såkalt fond-i-fond som ikke plukker aksjer selv, men lar i stedet andre fondsforvaltere gjøre jobben.

I dag har fondet lagt frem en liten sniktitt på tallene for første kvartal.

I årets tre første måneder leverte det et resultat på 911 millioner kroner, noe som tilsvarer en avkastning på om lag 6 prosent etter kostander. Til sammenligning var overskuddet i samme periode i fjor på 875 millioner, en avkastning på 6,6 prosent.

– Realisert betydelig beløp

– Vi har realisert betydelige beløp i første kvartal og opplever i tillegg en god verdiøkning på porteføljen. Porteføljen vår består i hovedsak av fond som investerer i små- og mellomstore selskaper som vokser. I tillegg har valutakursen bidratt positivt, kommenterer Espen Langeland, adm. direktør i Argentum.

Verdien av Argentums investeringsportefølje utgjorde 15,8 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, opp fra 14 milliarder samme periode i fjor. Selskapet har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning siste tre år på 22,6 prosent etter egne kostnader, opplyser det statlige fondet.

Den fullstendige rapporten skal komme i løpet av neste uke.

– Vi opplever for øyeblikket et svært godt tilfang av attraktive investeringsmuligheter både i første- og annenhåndsmarkedet. I førstehåndsmarkedet er de beste fondene overtegnet og lukket for nye investorer, men Argentum, med sin merkevare og posisjon i markedet, får likevel alltid plass. Vi er også en ønsket motpart i de fleste secondary-transaksjoner, sier Langeland.

Kritisk professor

Professor i økonomi ved universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har tidligere kommet med sterk kritikk mot statlige fond.

«Det er ingen grunn til å forvente at et statlig fond er bedre til å plukke vinnere enn andre private investorer. Dette gjelder både når de investerer direkte i selskaper og når de investerer indirekte via andre fond. Hvorfor ikke investere disse pengene i noe vi vet har høy avkastning, slik som lavere skatt på arbeidsinntekt», sa Mogstad til Finansavisen tidligere i juni.