Globalt obligasjonsfond opp 74 prosent siste året

Det globale obligasjonsfondet til Gecko Capital har levert en fenomenal avkastning på 74 prosent det siste året, ifølge CNBC.

Fondet har som mål å få tosifret årlig avkastning målt i amerikanske dollar og gir for øyeblikket rundt 10 prosent. Dette er konservativt estimert, mener forvalter Jean-Jacques Durand.

Forvalteren i fondet har mest tro på to Sør-Amerikanske økonomier fremover. Venezuela og Argentina, som er deres to største posisjoner. Forvalter Durand mener disse er de mest attraktive og overbevisende handlene han noen gang har gjort. De har en eksponering mot Sør-Amerika på 48 prosent av porteføljen.

Stor tro på Venezuela

Han mener Venezuela er en gyllen investeringsmulighet i obligasjonsmarkedet, da trusselen om amerikanske sanksjoner frem til oktober i fjor gjorde at det statlige oljeselskapet, PDVSA, ble handlet mellom 13-18 cent. Det endte med at den amerikanske regjeringen delvis lettet sanksjonene etter at den venezuelanske regjeringen begynte samtaler med opposisjonspartiet.

Investoren tror Venezuelas langsiktige potensial, kombinert med sannsynlighetene for at USA letter på sanksjonene og landets geopolitiske betydning, gjør det til en svært attraktiv investeringsmulighet.

Durand sier han også ser på Bolivia som en potensiell god investeringsmulighet. Landet har nylig opplevd betydelige problemer, og det kan komme gode muligheter hvis obligasjonene begynner å handles til rabatterte nivåer.