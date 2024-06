Ferd markerte sitt 175-årsjubileum på Vika Kino i Oslo onsdag. Under arrangementet ble det kunngjort at Kristin Skogen Lund, tidligere toppsjef i Schibsted, vil lede den nye stiftelsen når den opprettes , ifølge E24.

–Jeg føler meg trygg på det valget, uttalte Andresen fra scenen under markeringen.

Ferd-stiftelsen sitt hovedformål er å påse at Ferd viderefører sitt samfunnsansvar.

I 2017 arvet de to døtrene til Andresen hver sin eierandel på 42,5 prosent i Ferd-konsernet. I fjor sommer ble det på generalforsamlingen kjent at de to arvingene ble valgt som styremedlemmer.

Tidligere har Finansavisen skrevet om Ferd-grunnlegger Johan H. Andresen som vil overføre kontrollen av Ferd til en egen stiftelse når han gir seg.

I desember i fjor meldte han følgende i Ferdmagasinet:

«A-aksjene, som jeg i dag eier og som stemmemessig kontrollerer Ferd, senest ved min død overtas av Ferd-stiftelsen. Denne stiftelsen etableres enten ved at jeg dør, ved at fremtidsfullmakten min trer i kraft, eller fordi jeg bestemmer det mens jeg er i stand til det.»

I 2005 solgte Andresen familiebedriften Tiedemanns Tobakksfabrikk, og har siden den gang økt formuen fra ni til over 45 milliarder kroner. Han ender med dette på 5.plass på Kapitals liste over de rikeste nordmennene.

OVERFØRER: Tradisjonelt sett har selskapet vært kontrollert av familien, men når stiftelsen etableres skal stiftelsen ta over kontrollen. Foto: Ferd

Sammensetning av styret

Styret i Ferd-stiftelsen vil bestå av fem medlemmer, hvorav tre er uavhengige av familien.

Når den nye stiftelsen blir opprettet vil døtrene til Andresen begge ha sentrale roller, og begge vil velge ett medlem hver. Det innføres i tillegg stramme begrensninger på salg av B-aksjer og utbytte fra Ferd.

«Pengene er borte. De blir ikke arveløse, men de får ikke så mye formue som de kunne ha fått», sa NHH-forsker Iver Bragelien til Finansavisen i desember.