Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.404,23 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,43 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor falt 0,3 prosent til 289,60 kroner, mens Aker BP endte uendret på 261,20 kroner.

Analytiker Lukas Daul i Arctic Securities har jekket opp kursmålet på Subsea 7 fra 160 til 242 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Analytikerne som dekker Subsea 7 har med det 20 kjøpsanbefalinger, tre holdanbefalinger og én salgsanbefaling. Aksjen falt 0,1 prosent til 191,50 kroner.

SEB tar opp dekning av AutoStore, og gir aksjen en salgsanbefaling. Meglerhuset tror driftsresultat i 2025 og 2026 vil være langt under konsensus, og setter kursmålet til 11,50 kroner – 22 prosent under tirsdagens sluttkurs. Aksjen falt 4,9 prosent til 14,10 kroner.

HitecVision har solgt rett over 108 millioner aksjer i Vår Energi til en kurs på 34,43 kroner stykket, tilsvarende 3,7 milliarder kroner. Hvem som har kjøpt aksjer i forbindelse med nedsalget er ukjent, men sist HitecVision solgte var John Fredriksen en av investorene som plukket opp aksjer. Vår Energi gikk opp 5,0 prosent til 36,32 kroner.

Forrige ukes børsnotering av Nel-spinoffen Cavendish ble en begredelig affære for investorene. Denne uken har det imidlertid tatt seg opp. Tirsdag steg aksjen 46 prosent, og onsdag klatret den ytterligere 42,2 prosent til 30,89 kroner.

Investor Runar Vatne har nylig solgt 1,4 millioner aksjer i Nykode Therapeutics gjennom sitt investeringsselskap Vatne Equity. Dersom aksjene er solgt til en volumvektet gjennomsnittskurs innkasserer han 20,9 millioner kroner. Aksjen gikk opp 4,8 prosent til 14,52 kroner.

John Fredriksen-dominerte Paratus Energy meldte onsdag at selskapet planlegger notering på Euronext Growth innen utgangen av juni. Selskapet skriver at det i forkant av noteringen vil gjøres en rettet emisjon, og at nettoprovenyet vil bli bruk til generelle selskapsformål og økt fleksibilitet i balansen.