Investorjubel etter maktavtale i Sør-Afrika

Cyril Ramaphosa ble onsdag innsatt som Sør-Afrikas president for sin andre periode, etter valget som ble avholdt sent i mai tidligere i år.

Johannesburg-børsen steg hele 3,5 prosent tirsdag da det ble kjent at Ramaphosas regjeringsparti African National Congress (ANC) ville inngå en maktdelingsavtale med opposisjonspartiet Democratic Alliance (DA), skriver Financial Times.

Det har siden valget vært bekymringer om hvem ANC ville slå seg sammen med eller vurdere samarbeid med, og særlig bekymret har investorene vært for samarbeid med spesielt to partier der det ene ville nasjonalisere sentralbanken, og det andre ville skrote hele landets grunnlov.

– Avtalen har vekket tillit blant bedrifter og investorer om at landet har en historisk mulighet til å ta et stort sprang fremover, sa Busi Mavuso, administrerende direktør for Business Unity South Africa, som representerer de fleste av landets største selskaper.

DA er ifølge Financial Times et svært forretningsorientert parti.

Som resultat ble også landets valuta, den sørafrikanske rand, styrket betydelig. Valutaen steg til 17,9 mot den amerikanske dollaren.

JPMorgan-analytikere oppgraderte også Sør-Afrikas marked til "overvekt" i en ny rapport tirsdag.

– Vi mener dette er det beste scenariet for sørafrikansk politikk – med DA's aktive deltakelse i en nasjonal samlingsregjering – og aksjene bør stige ytterligere.