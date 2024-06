Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:



Bildelingsselskapet Hyre tapte 48 millioner kroner i fjor, selv om inntektene ble økt med nesten 47 prosent. Dermed har det Møller-eide selskapet tapt 160 millioner siden oppstart.

Tidligere i år ble det kjent at bilabonnementsselskapet Fleks, med Bertel O. Steen i spissen, gikk konkurs med en gjeld på 643 millioner. Amerikanske Getaround har også meldt om enorme tap og høy gjeld, og har fått juling på New York-børsen.

Kronen er undervurdert, men kommer ikke tilbake til gamle nivåer. Det mener Olav Chen, forvalter i Storebrand, som sier Norge er på billigsalg.

Han sier vi snart vil irritere oss over danske hytteeiere på fjellet, og at der det før var greske og spanske kelnere på Grünerløkka, er det nå spanske, franske og italienske gjester som fyller bordene.

Storebrand betalte 400 millioner kroner for forvaltningsselskapet Kron høsten 2022, som på seks år hadde tapt 200 millioner. I fjor ble det et nytt, rekordstort underskudd for selskapet.

Kron tapte hele 130 millioner kroner i fjor. Storebrand forklarer at underskuddet var som planlagt, og helt i tråd med strategien om å investere i vekst.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om forbudet mot innleie av arbeidskraft, som også har rammet landbruket og bøndene.

Heldigvis er Senterpartiets Per Olaf Lundteigen fortsatt på Stortinget, der han vil ta opp saken for å rette opp «misforståelser». Bøndene skal selvfølgelig ha bedre betingelser enn andre, skriver Hegnar.

