Bredt børsfall i Asia

Torsdag morgen ligger Asia-børsene an til en svak nedgang etter et den kinesiske sentralbanken holdt sine ettårige og femårige primærrenter uendret.

Den ettårige primærrenten for lån fungerer som en referanse for de fleste bedrifts- og boliglån, mens femårsrenten fungerer som en ekstra referanse for boliglån. Ettårsrenten for lån står for øyeblikket på 3,45 prosent, mens femårsrenten er på 3,95 prosent.

CSI 300-børsen på det kinesiske fastlandet falt marginalt etter avgjørelsen og faller om lag 0,6 prosent, mens Hongkong-børsen Hang Seng ligger ned 0,5 prosent. Shanghai Composite ligger ned 0,3 prosent.

I Japan faller Nikkei 225-indeksen 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,6 prosent.

Kospi i Sør-Korea er opp 0,3 prosent, Nifty 50 i India er uendret mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,2 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.