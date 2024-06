Regnskapet for 2023 viste enda et milliardoverskudd for Frederik Mohn på 1,5 milliarder kroner før skatt. En liten nedgang fra 1,7 milliarder i 2022.

Perestroika hadde et driftsresultat på 847 millioner, nesten tre ganger så mye som i 2022. Selv om driftsresultatet tredoblet seg fra 2022, så falt årsresultatet fra året før. Det kom som følge av vesentlig lavere finansinntekter.

Egenkapitalen til konsernet Perestroika økte fra 5,5 til 7 milliarder kroner. Den operasjonelle kontantstrømmen endte på 645 millioner kroner.

Perestroika (Mill. kr) 2023 2022 Driftsresultat 846,7 309,8 Resultat før skatt 1.499,2 1.711,6 Resultat etter skatt 1.495,7 1.709,0 Egenkapital 6.973,0 5.523,9 Gjeld 666,2 586,2

Kjøpt mye svensk eiendom

En sektor Frederik Mohn har kjøpt mye aksjer i gjennom året er eiendom.

Tidligere i år skrev Finansavisen om stor gevinst i eiendomsaksjer for Mohn, som traff svært godt på Selvaag Bolig og JM. Han eier fortsatt 3,4 millioner aksjer i Selvaag Bolig og 2,4 millioner aksjer i JM. Det tilsvarer en samlet verdi på cirka 577 millioner kroner.

Investoren har også kjøpt seg opp i svenske Bonava. Der eier han 13,8 millioner aksjer, som tilsvarer en verdi på cirka 115 millioner.

Den siste tiden har riktignok festen kjølnet noe, der en rekke eiendomsaksjer har falt i kurs den siste måneden. Bonava har falt rundt 15 prosent og JM er ned over 7 prosent. Selvaag Bolig har klart seg noe bedre og er ned rundt 4 prosent.