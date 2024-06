Goldman Sachs venter kraftig kursoppgang i tre aksjer

Strategene i Goldman Sachs har oppdatert sine lister over globale aksjefavoritter for juni. Aksjene i investeringsbankens «Conviction List - Directors’ Cut» plukkes ut av en gruppe utpekt av bankens Investment Review Committee for hver enkelt region.

«Komiteen vil samarbeide med hver sektoranalytiker for å identifisere toppideer som tilbyr en kombinasjon av et overbevisende case, en ny synsvinkel og høy risikojustert avkastning», skriver Goldman Sachs i en rapport, ifølge CNBC.

Solid oppsidepotensial

To av aksjene som er med på den oppdaterte listen over Goldmans favoritter er i Asia, mens én er notert i Europa. Det de har til felles er at strategene ser en oppside på mer enn 40 prosent i løpet av de neste 12 månedene.

Elite Material

Goldman Sach forventer gode tider for den taiwanske produsenten av elektroniske komponenter, Elite Material, og omtaler selskapet som en undervurdert AI-aktør med solid markedsandel innen AI-drevne PC-er, servere og smarttelefoner.

Kursmålet på 685 taiwanske dollar indikerer en potensiell oppside på 54 prosent, ifølge CNBC.

Thai Oil

Strategene liker også det thailandske oljeselskapet Thai Oil takket være deres sterke kontantstrøm, fallende kapitalutgifter og sterke inntjeningsmomentum.

Thai Oil, som er et datterselskap av Thailands statseide PTT Public Company, er både notert på Thailand-børsen og på Nasdaq-børsen i USA. Goldmans kursmål på 75 thailandske baht gir en potensiell oppside på 43 prosent.

Signify

Det nederlandske belysningsselskapet Signify har også fått innpass på Goldmans directors’ cut-liste. Signify, som tidligere het Philips Lighting, stammer fra en spin-off fra belysningsdivisjonen til Philips.

Signify handles både på Amsterdam-børsen og på Nasdaq. Investeringsbankens kursmål på 38 euro gir et oppsidepotensial på 63 prosent.