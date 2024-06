Klarna-konkurrent henter penger og planlegger børsnotering

Det britiske fintech-selskapet Zilch har hentet inn 127 millioner dollar gjennom en gjeldsfinansieringsavtale arrangert av Deutsche Bank før en planlagt børsnotering, ifølge Fortune.

Zilch er en konkurrent til Klarna, som også har «kjøp nå, betal senere» funksjonen som produkt.

Vil skape vekst

Selskapet ønsker å investere mer ved å ekspandere før en planlagt børsnotering. Den nye kapitalen vil hjelpe Zilch med å utvikle nye produkter for en bredere kundebase, sa selskapet i en uttalelse onsdag.

– Dette vil skape vekst og potensielt tredoble handlene vi kan sende til vårt nettverk av detaljhandelspartnere, sa medgrunnlegger- og konsernsjef Philip Belamant i et intervju med Bloomberg.

Kan børsnoteres neste år

Selskapet har over 4 millioner kunder og behandler over 10 millioner månedlige betalinger. Selskapet ble tilbake i 2022 verdsatt til å ha en verdi på 2 milliarder dollar.

I mars uttalte Belamant at selskapet var i ferd med å bli lønnsomt og så for seg en børsnotering neste år. De har hatt diskusjoner med Nasdaq, New York Stock Exchange og London Stock Excange. Klarna-konkurrenten sier de holder alle dører åpne for hvor de skal noteres.