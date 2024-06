Oslo Nye reddet fra konkurs, men må kutte

Oslo Nye har slitt voldsomt siden pandemien og trenger 30 millioner kroner i krisehjelp innen utgangen av juni for å unngå konkurs.

Byrådet vedtok torsdag å utbetale dette, men gjør det samtidig klart at teateret i framtiden må klare seg med mindre penger enn i år, melder NRK.

I dag har teateret fire scener på tre steder: Hovedscenen i Rosenkrantz' gate, Centralteatret og Teaterkjeller'n i Akersgata og Trikkestallen på Torshov. Det er tvilsomt om alle fire kan drives videre.

I år får Oslo Nye til sammen 90 millioner kroner i tilskudd fra Oslo kommune.

– Byrådets vurdering er at det bør unngås en konkurs for Oslo Nye Teater, men at det ikke er bærekraftig med en like omfattende drift som i dag, skriver kulturbyråd Anita Leirvik North (H) i saken som ble lagt fram for bystyret.