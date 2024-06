Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen gikk Nasdaq-indeksen opp 0,3 prosent og sto i 17.917,32 poeng mens Dow Jones falt 0,1 prosent til 38.785,32 poeng. S&P 500 steg 0,4 prosent til rekordhøye 5.497,33 poeng.

Kl. 19.00 faller Nasdaq-indeksen 0,54 prosent og står i 17.764,15 poeng. Dow Jones stiger 0,44 prosent og står i 39.004,37 poeng. S&P 500 faller 0,23 prosent og står i 5.473,48 poeng. Rekorden fra åpning holdt ikke lenger.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,271 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,80 prosent til 13,26.

Festen bremser noe opp

Tirsdag ble børsraketten Nvidia verdens mest verdifulle selskap da aksjen sluttet på 135,58 dollar, noe som betyr en markedsverdi på 3.335 milliarder dollar.

Torsdag steg aksjen ytterligere 2,5 prosent i åpningsminuttene, men lengre ut i handelen er aksjen kl. 19.00 norsk tid ned 2,23 prosent til 132,60 dollar.

Microsoft og Apple er de to andre selskapene som har en markedsverdi på mer enn 3.000 milliarder dollar.

Makro

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 238.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 235.000 søkere.

Philadelphia Fed-indeksen endte på 1,3 poeng i juni, godt under forventningene på 5,0 poeng. Samtidig har det blitt kjent at boligbyggingen i USA falt 5,5 prosent på månedsbasis i mai, noe som gir en sesongjustert årstakt på 1,28 millioner boliger. Her var det ventet en årstakt på 1,37 millioner boliger, ifølge Trading Economics.

Børsåret 2024

«Første halvår 2024 er for øvrig snart unnagjort, og det med bravur. Både S&P 500 og Nasdaq-indeksen er opp henholdsvis 15 og 19 prosent og står i all-time high. Dow Jones Industrial Average er derimot kun opp 3 prosent i perioden og er med det en av årets svakeste», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.