Spår økt aktivitet i eiendomssektoren

Stockholmsbørsens adm. direktør Adam Kostyál tror at aktiviteten innenfor eiendomssektoren vil øke fremover. Det fremkommer i et intervju med svenske Fastighetsnytt.

Han tror særlig på en økning av spin-offs og nye selskaper.

– Spin-offs kan være bra fordi alle selskaper har ulik karakter, og siden mange investorer er mer selektive, vil de kanskje ikke investere i konglomerater lenger, men heller i mer spesifikke forretningsmodeller, sier Kostyál til Fastighetsnytt.

Han bemerket også et fokusskifte. Tidligere har større, likvide selskaper vært i fokus for mange investorer, mens nå ser han tendenser til økt interesse for mindre og mellomstore selskaper.

Ifølge Kostyál kan dette være et resultat av rentenivået, samtidig som selskaper søker seg til børsen for å utvide sine finansieringsmuligheter.

Tidligere denne uken ble eiendomsselskapet Prisma Properties notert på Nasdaq Stockholm. Dette var den første børsnoteringen av et rent eiendomsselskap på to år i Sverige. Vi hadde også en notering her til lands med SBBs spin-off Public Property Invest i slutten av april.