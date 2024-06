Fintech-selskapet Revolut, som for mange i Norge er kjent for kredittkortene de tilbyr, har som mål å oppnå en verdsettelse på over 40 milliarder dollar, tilsvarende 421,8 milliarder norske kroner.

Selskapet jobber med Morgan Stanley for å selge unna aksjer for rundt 500 millioner dollar, inklusive aksjer eid av ansatte.

Hvis målet nås, vil Revolut bli Europas mest verdifulle oppstartsbedrift, ifølge Financial Times.

I 2021 ble selskapet verdsatt til 33 milliarder dollar. Den nye verdsettelsen selskapet selv ønsker er 20 prosent høyere.

Til sammenligning ble svenske Klarna nedjustert fra 46 milliarder dollar i verdi til magre 6,7 milliarder dollar i 2022, noe som gjør Revoluts mål noe ambisiøst, skriver Financial Times videre.

Hindringer i veien

Den britiske oppstarten står også overfor usikkerhet rundt søknaden om en britisk banklisens, som ble sendt for over tre år siden. Forsinkelsen skyldes problemer med å verifisere inntektstallene for 2021.

Selskapet gikk med tap i 2022, ettersom kryptohandelen, som tidligere bidro til stor profitt, avtok, samtidig som kostnadene økte.