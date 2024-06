Rec Silicon utsetter første levering - igjen

I november i fjor kunngjorde Rec Silicon at produksjonsanlegget i Moses Lake, USA, var vellykket gjenåpnet etter fire års nedetid.

Første leveranse var forventet i første kvartal 2024. Så varslet selskapet om forsinkelser.

Den første forsendelsen var da ventet enten mot slutten av første kvartal 2024, eller tidlig i andre kvartal.

Nå utsetter selskapet forsendelsen igjen. Nå venter det at levering vil skje i midten av september, fremkommer det av en børsmelding torsdag kveld.

Grunnen skal være problemer med rensing og fjerning av urenheter. Videre opplyser selskapet i børsmeldingen at det forventer at alle andre produksjonsaktiviteter skal være ferdig innen utgangen av august, og at det vil ha full produksjonskapasitet innen utgangen av 2024.