Det børsnoterte IT-selskapet Crayon har vunnet to offentlige rammeavtaler i Finland med en verdi på opptil 1,16 milliarder euro over tre år, ifølge en børsmelding.

Crayon har levert teknologitjenester til finske myndigheter under en Hansel-avtale i 15 år. Under de nyeste rammeavtalene, som er fornyelser, vil selskapet være leverandør av Microsoft-distribusjon og administrasjonstjenester.

En av rammeavtalene, som er verdsatt til 375 millioner euro, dekker kommuner og kommunale selskaper.

Den andre avtalen dekker regjeringen, høyere utdanning, velferdsregioner og andre sosiale- og helsetjenester. Avtalen er verdsatt til 793 millioner euro.

Begge avtaler har en løpetid på tre år, med en opsjon til å fornye for ett år.

Forpliktelse til offentlig sektor

—De nye rammeavtalene med Hansel er et bevis på vår forpliktelse til offentlig sektor, og våre sterke evner som sikrer at vi gir offentlige enheter over hele verden den teknologien og ekspertisen som er avgjørende for deres virksomheter, sier adm. direktør i Crayon, Melissa Mulholland.

Crayon vil tilby tjenester for kostnadsoptimalisering, datasikkerhet, personvern, programvareadministrasjon og forhandlinger om lisensavtaler.

Oslo børs faller 0,2 prosent i åpningen fredag, mens Crayon stiger ca. 2 prosent etter kunngjøring av avtalen.