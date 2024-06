Nordic Unmanned økte topplinjen med nesten 40 prosent og hadde driftsinntekter på 3 millioner euro.

Kursen åpnet rett ned etter at kvartalstallene ble kjent.

Driftsresultatet endte på minus 3,7 millioner euro. Selskapet fortsetter dermed å tape penger, men mindre enn før. I første kvartal 2023 hadde det et negativt driftsresultat på 5,1 millioner euro – en solid forbedring fra tilsvarende kvartal i fjor. Nettoresultatet endte på minus 4,4 millioner euro.

Selskapet informerer også at de har en kontraktsreserve på 53 millioner euro og en potensiell verdi av mulighetene i pipeline på over 500 millioner. Dette bør danne et solid grunnlag for de neste årene, mener selskapet.

Nordic Unmanned (Mill. EUR) 1.kv /24 1.kv /23 Driftsinntekter 3,024 2,167 Driftsresultat −6,747 −7,243 Resultat før skatt −4,381 −5,075 Resultat etter skatt −4,426 −4,611

Restrukturering

For litt over en måned siden varslet selskapet en omfattende restrukturering. Den innebærer en delvis konvertering av eksisterende sikret gjeld til egenkapital, reviderte vilkår for gjenværende gjeld og nye kortsiktige likviditetstiltak. Selskapet hadde som mål å hente 47 millioner kroner.

Bakgrunnen er en anerkjennelse av behovet for et mer håndterbart gjeldsnivå og sterkere likviditetsposisjon, meldte selskapet.

Aksjekursen endte på 13 øre fredag, ned hele 43 prosent.