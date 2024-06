Ikke vært lavere enn på fem år

Nye tall fra data- og teknologiselskapet Experian viser at andelen personer i Norge med utestående betalingsanmerkninger er det laveste på minst fem år, opplyses det i en pressemelding.

Andelen er på 4,8 prosent og totalt er det cirka 227.000 nordmenn med utestående betalingsanmerkninger ved utgangen av mai måned.

Studenter sliter

Julie Berg, analytiker i Experian, sier at det er nedgang for stort sett alle utenom studenter som sliter tungt.

– Mens vi ser en snittnedgang på 3,7 prosent i beløpene hver skylder i alle andre aldersgrupper, ser vi at antallet vokser i de yngre aldersgruppene, mellom 18-29, sier Berg. Det er i aldersgruppen 18-24 vi ser den mest drastiske økningen når det kommer til beløp, der er det opp med 7,8 prosent. Aldersgruppen 25-29 kommer noe mer heldig ut, med en økning på 2,6 prosent.

Nordmenn skylder til sammen 55,6 milliarder kroner. En nedgang fra samme periode i fjor på 3,7 prosent. Totalbeløpene har holdt seg relativt stabilt i hele 2024, etter en nedgang som startet i fjor høst.

Størst nedgang i Nordland

Mens Nordland hadde størst nedgang i antall personer med betalingsanmerkninger de siste 12 månedene, er det Østfold som er fylket med totalt sett flest innbyggere med betalingsanmerkninger. Lavest andel av befolking med betalingsanmerkninger ser vi i Møre og Romsdal med kun 3,8 prosent.

– Historisk sett har gjerne Finnmark ligget øverst på lista når det kommer til andel av befolkningen med utestående betalingsanmerkninger, men de siste tallene viser at Østfold går forbi og inntar førsteplassen når vi ser fylke for fylke, sier Julie Berg. I Østfold har nå 6,4 prosent av befolkningen betalingsanmerkninger, mens for Finnmark er tallet på 5,6 prosent, sier Berg.

Vær forsiktige

Hun anbefaler alle om å være forsiktige i sommer, selv om det for mange frister å bruke litt ekstra når sola skinner og man har fri.

– Selv om SSB og andre instanser har meldt om mulig rentenedgang til vinteren, har vi ingen garantier, sier hun. Alle vil gjerne unne seg noe ekstra i ferien, men om man ikke passer på kan man få en ublid overraskelse når man kommer hjem, særlig om man har vært utenlands og ikke holdt seg oppdatert på valutakurser, avslutter Julie Berg.