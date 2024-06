Det danske selskapet Zealand Pharma stiger med nesten 18 prosent etter at første fase testing av legemidlet Petrelintide ga positive resultater.

Rivalen til Novo Nordisk og Eli Lilly har lenge utviklet en alternativ behandling mot fedme for å konkurrere med de store bioteknologigigantene.

Nå kan det danske selskapet vise til positive resultater av slankemedisinen.

Petrelintide ble «vurdert som trygg og godt tolerert ved alle dosenivåer» og resultatene ga «robust støtte» for medisinen sitt potensial som alternativ for GLP-1 terapier for vektkontroll, sier Zealand Pharma i en pressemelding.

Analytikere hos Jeffries skriver i et notat torsdag at de innledende resultatene viser at stoffet amylin, som inngår i Petrelintide, «krysser av alle boksene». Der stoffet støtter en «mulig rolle til å være et mer tolererbart alternativ til GLP-1» med potensial for vekttap på «minimum på nivå med GLP-1», ifølge CNBC.

Selskapet planlegger nå å teste Petrelintide i en klinisk fase-2 studie.

Zealand-aksjen har steget 60 prosent siden februar, etter en studie viste at selskapets andre produkt, survodutide, oppnådde positive testresultater. I 2024 er oppgangen på ekstreme 106 prosent.