Rikmannsparadis kan havne på «grå liste»

Monaco er hjem til mange millionærer og milliardærer, men allerede neste uke kan de bli lagt til i en internasjonal finansiell «grå liste» for å ikke ha gjort nok fremskritt i bekjempelsen av ulovlige pengetransaksjoner, melder Bloomberg.

Landet ble i 2022 kritisert av Financial Action Task Force-inspektører for hvor lite effektive de var når det gjaldt å tiltale for hvitvasking av penger og å gjenopprette eiendeler.

For øyeblikket er det 21 land på FATFs «grå liste», deriblant Bulgaria, Sør-Afrika, Syria, Tyrkia og Vietnam.

Ingen formuesskatt

I Monaco har man ingen personlig inntektsskatt, utenom franskmenn som må skatte. Det finnes heller ingen formues- eller eiendomsskatt, men man har arveskatt som avgjøres av hvor nær slekt man er med den avdøde.

Barn og ektefeller har 0 prosent skatt, søsken betaler 8 prosent, og de som ikke har slektskap betaler 16 prosent i arveskatt.