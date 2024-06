Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 17.694,57 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 39.156,10 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.466,11 poeng.

Oppdatert klokken 17.24: Dow Jones stiger 0,02 prosent, Nasdaq stiger 0,02 prosent og S&P faller 0,08 prosent. Nvidia er ned 1,61 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,0 prosent til 13,54.

Nvidia

I løpet av torsdagens handel falt børsraketten Nvidia 3,5 prosent, og i fredagens handel faller aksjen ytterligere 3,4 prosent i åpningsminuttene.

«Nvidias ferd mot et av verdens mest verdifulle selskap har gått i et historisk raskt tempo. Denne uka var selskapet kortvarig verdens aller mest verdifulle selskap, før Microsoft gjenvant tronen. Nvidias enorme inntjeningsvekst stod lenge for oppgangen, men nå er det primært prisingen som stiger», skriver Nordea i en rapport.

Trump

Torsdag stupte Trump Media & Technology Group, selskapet bak den konservative sosiale medier-appen Truth Social, 14,6 prosent. Fredag faller aksjen ytterligere 2,5 prosent.

Trump Media-aksjen har stort sett falt siden 30. mai, da en jury i New York fant den tidligere presidenten skyldig i 34 tiltalepunkter.