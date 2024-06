Har sagt opp 20.000 ansatte

Etter flere runder med nedbemanninger har Tesla klart å si opp over 14 prosent av sine ansatte så langt i år, melder CNBC.

I april kunngjorde selskapet på en e-post til ansatte at de kom til å redusere den globale arbeidskraften med mer enn 10 prosent. Bloomberg rapporterte derimot samme måned at Musk kom til å si opp 20 prosent, men at antallet ifølge Musk kunne øke.

Tesla har tråkket feil tidligere i nedbemanningsprosessen. Forrige måned ble det kunngjort at toppsjef Elon Musk sa opp hele avdelingen som jobbet med Teslas hurtiglader, Supercharger. Det var da snakk om drøyt 500 personer i Supercharger-avdelingen. Flere av de ansatte ble i etterkant av oppsigelsen tilbakekalt til selskapet.

En Tesla ansatt i fabrikkavdelingen forteller CNBC at de frykter det kan komme en større nedbemanning i juli avhengig av selskapets resultater i andre kvartal 2024.

Fredag endte aksjen opp 0,79 prosent og handles for 183,03 dollar per aksje. Hittil i år er aksjen ned dystre 26,33 prosent.