Mener Nvidia er for avhengig av toppkundene

Porteføljeforvalter Paul Wick i Seligman Investments sier at investeringsselskapets teknologifond har redusert posisjonen i Nvidia. Han stiller seg hovedsakelig kritisk til inntjeningsveksten i fremtiden.

– Vår entusiasme har moderert seg noe over de siste én til to ukene, sa Wick i en videokonferanse på et UBS-arrangement i Singapore på fredag, uten å utdype hvor mye fondet har solgt.

Nvidia får mellom 60 til 70 prosent av inntektene fra sine ti største kunder.

– Det gjør at selskapet er mye mer risikofylt enn Microsoft eller Google, som har svært lav kundekonsentrasjon og tusenvis av kunder, sa Wick.

Selskaper som har brukt milliarder på Nvidia-systemer har lav avkastning på investert kapital, ifølge Wick. Som følge av dette designer mange av Nvidias største kunder sine egne prosessorer nå. Dette inkluderer blant annet Google, Microsoft, og Facebook-eier Meta Platforms.

Ifølge Wick handles aksjen til 43 ganger forventet inntjening for det neste året - bare én konkurrent i Philadelphia Semiconductor Index handles til en høyere multippel.

Wick avsluttet med å trekke en parallell mellom Nvidia og Cisco Systems' oppgang under IT-boblen på 2000-tallet. Cisco stupte over 75 prosent fra toppnoteringen i 2000. Rett før boblen sprakk var selskapet i noen måneder verdens største, målt i markedsverdi.

– Nvidia må bevise at veksten kan fortsette i et robust tempo, sa han.