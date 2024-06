Sportsgigant inngår forlik - betaler 4,6 mrd.

Treningsmerket Under Armour har inngått et forlik som innebærer at selskapet skal betale 434 millioner dollar - 4,6 milliarder kroner - til saksøkerne. Det skriver CNN.

Dette skjer etter et gruppesøksmål fra 2017, hvor sportsmerket ble anklaget for å bedra aksjonærene ved å gi uriktige opplysninger angående selskapets omsetningsvekst.

Aksjonærene uttrykte blant annet at grunnlegger og adm. direktør Kevin Plank bevisst ga misvisende opplysninger om selskapets økonomiske situasjon.

Forliket skal opp i retten midt i juli før det er endelig godkjent.

Selskapet vil betale forliket med frie midler selskapet har tilgjengelig, og samtidig hente en del av summen fra en kredittavtale.

Under Armour nekter seg skyldig i anklagene og uttaler at forliket ikke skal sees som en erkjennelse av skyld eller at de har handlet feil.

Dette er imidlertid ikke den første ripen i lakken for selskapet. I 2021 ble selskapet pålagt å betale 9 millioner dollar, vel 95 millioner kroner, etter en etterforskning foretatt av Securities and Exchange Commission (SEC).

Etterforskningen fant at selskapet også her ga investorene misvisende opplysninger angående omsetningsveksten.