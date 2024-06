Sunndal Sparebank kjøper 51 prosent av aksjene i NEM Eiendomsmegling. Selskapet vil skifte navn og blir en del av den landsdekkende meglerkjeden Aktiv.

Det fremgår av en børsmelding mandag morgen.

Sunndal Sparebank og NEM Eiendomsmegling inngikk samarbeidsavtale i 2021, da banken etablerte avdelingskontor i Kristiansund. Partene ønsker nå å ta samarbeidet til et nytt strategisk nivå ved at banken blir majoritetseier.

-Etter en periode med samtaler er vi svært glad for at vi nå kan offentliggjøre at NEM Eiendomsmegling AS blir en del av vår familie, og der vi i fellesskap skal løfte oss for å skape enda bedre kundeopplevelser i grensesnittet mellom eiendomsmegling og bank, sier adm.banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Som en del av den strategiske planen vil NEM Eiendomsmegling skifte navn og bli en del av Aktiv-kjeden.

-Å bli en del av Aktiv-kjeden er et naturlig steg for oss ettersom dette er en veletablert kjede med et sterkt merkenavn og har en god rigg av tjenester som sørger for profesjonalitet i kundeleveransen, sier Jonny Engdahl.

-Med Aktiv-konseptet er partene også enige om at selskapet vil få et nytt navn, men vil foreløpig ikke røpe noe om dette. Det viktigste for kundene er at eiendomsmeglerne i selskapet skal være med videre og at tjenestetilbudet blir forsterket under et kjent merkenavn som Aktiv, sier daglig leder i NEM Eiendomsmegling Maria Alvheim Klinge.