Morgan Stanley-forvalter anbefaler tre aksjer

I løpet av forrige uke satte S&P 500-indeksen ny rekord da den i en kort periode var over 5.500 poeng. Hittil i år er oppgangen på rundt 15 prosent mens S&P 500 er opp om lag 27 prosent i løpet av det siste året.

Selv om enkelte markedsaktører snakker om korreksjoner, lar ikke Morgan Stanley-forvalter Andrew Slimmon seg skremme nevneverdig. På veldig kort sikt forventer ikke Slimmon en korreksjon ettersom vi nærmer oss slutten av kvartalet.

DNB Markets vraker aksje etter flere uker med kursfall



Sommerkorreksjon?

I et notat gjengitt av CNBC understreker Slimmon at S&P 500 har steget syv av de siste åtte månedene. Han forventer at vi får en slags korreksjon i løpet av sommeren, uten at han vet hva som vil utløse det.

Børsfallet vil uansett ikke være mer alvorlig enn at han tror S&P 500 vil avslutte 2024 nærmere 6.000 poeng.

«Om en måned vil vi være inne i en ny resultatsesong, og jeg mistenker at de sykliske sektorene vil bekrefte at økonomien holder seg sterk og at de som frykter en svekkelse vil bli skuffet», skriver forvalteren, ifølge CNBC .

Tre favoritter

Slimmon er optimistisk til store selskaper, spesielt de innen kunstig intelligens, som han mener kan tåle de sesongmessige sjokkene som kan forekomme i resultatsesongen.

Morgan Stanley-forvalteren har særlig sans for investeringsbanken JPMorgan Chase, forsikringsselskapet Progressive Corp og det irske byggematerialeselskapet CRH. Ifølge CNBC beskriver han dem som gode aksjer med sterke forretningsmodeller.