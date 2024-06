I 18:30 tiden er Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 17.640,99, poeng mens Dow Jones stiger 0,9 prosent til 39.500,34 poeng. S&P 500 stiger 0,31 prosent til 5.481,84 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,268 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,23 prosent til 13,17.

PCE

«Markedet vil følge nøye med på ukens viktige PCE-deflator tall som kommer på fredag. Starten av året var preget av noen måneder med uheldige kjerneinflasjonsnyheter. I april avtok imidlertid månedsveksten i PCE-kjerne til 0,2 prosent, og det er ventet at månedsveksten avtar ytterligere til 0,1 prosent i mai», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nvidia

«Det er ikke lenge siden det første selskapet i USA ble verdt «One Trillion USD», Apple i august 2018. Nvidias verdsettelse har vokst med 1 trillion bare den siste måneden», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en rapport fra Norne Securities.

Torsdag og fredag i forrige uke falt Nvidia markant på New York-børsen, og kort tid etter at mandagens handel tok faller aksjen ytterligere 4,83 prosent.til 120,47.

IBM

IBM blir løftet av Goldman Sachs som gir en kjøpsanbefaling og et kursmål på 200 dollar. Aksjen stiger 2,8 prosent til 177,36 dollar. Analytikerne i banken mener markedet har blandet sammen sykliske og sekulære risikoer i IT-tjenestesektoren i USA, og ser på dette som en mulighet for utvalgte selskaper som IBM og Globant. Derimot får Thoughtworks og TaskUs salgsanbefalinger. De gjenværende selskapene i dekningen - Accenture, Cognizant, EPAM Systems og Softchoice - får nøytrale vurderinger.

Apple

Apple stiger 1,66 prosent til 210.96 til tross for at EU-kommisjonen mandag sa at iPhone-produsentens App Store-regler bryter EUs teknologiregler fordi de hindrer apputviklere i å lede forbrukere til alternative tilbud.

Broadcom

Broadcom faller 2,27 prosent etter at Reuters rapporterte at chipprodusenten samarbeider med det kinesiske teknologiselskapet ByteDance for å utvikle en avansert kunstig intelligens-prosessor, selv om USA forsøker å begrense eksporten av disse viktige chipene til sin viktigste økonomiske rival.

Eli Lilly

Eli Lilly stiger 2,2 prosent til 903,3 dollar. Legemiddelprodusenten formidlet at vekttapmedisinen Zepbound løste søvnapné hos opptil 52 prosent av pasientene.