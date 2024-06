Disse aksjene kan stige i andre halvår

Mange investorer jakter avkastning ved å finne aksjer som har et bra potensial for økt inntjening og handler til en rabatt mot historisk prising. Aksjemarkedet har vært sterkt hittil i år, mye drevet av Nvidia som har steget 140 prosent og mange andre chip-produsenter har ridd bølgen. Det skriver CNBC.

CNBC har følgelig listet opp en rekke aksjer som handler til en rabatt mot historisk prising og markedet. Kriteriene er som følger:

Aksjene har en P/E som er minst 25 prosent lavere enn snitt P/E siste 5 år.

Inntjening pr. aksje (EPS) har vokst mer enn 5 prosent i snitt de siste tre årene.

Aksjene har steget hittil i 2024.

Liste over aksjer som handler til rabatt Ticker Selskap P/E 5-års snitt P/E siste 12 måneder Rabatt Avkastning (YTD) EPS 3-års snitt MO Altria Group Inc 20.7 9.6 −116% 13.4 6.5 FANG Diamondback Energy Inc 20.4 10.8 −90% 23.1 12.0 DVN Devon Energy Corp 15.7 8.7 −81% 1.1 12.2 EG Everest Group Ltd 10.0 5.6 −79% 6.7 10.6 L Loews Corp 18.3 11.4 −61% 10.0 8.5 TEL TE Connectivity Ltd 22.3 13.9 −61% 8.2 5.6 AIZ Assurant Inc 17.9 11.8 −52% 0.1 5.7 TPR Tapestry Inc 16.5 11.0 −50% 13.1 8.9 ETR Entergy Corp 15.4 10.6 −45% 4.6 6.4 CINF Cincinnati Financial Corp 10.9 7.7 −43% 11.4 8.3 GPC Genuine Parts Co 22.3 15.8 −41% 2.1 5.3 SPG Simon Property Group Inc 21.3 15.6 −37% 2.5 5.4 FOX Fox Corp. Class B 13.5 10.0 −35% 15.9 7.2 NI NiSource Inc 24.2 18.5 −31% 6.7 5.1 FDX FedEx Corp 18.8 14.6 −29% 0.3 6.7 CAG Conagra Brands Inc 18.4 14.5 −27% 0.6 5.8 EMN Eastman Chemical Co 16.1 12.7 −27% 9.8 6.6 DOV Dover Corp 22.1 17.5 −26% 18.7 5.1 MPC Marathon Petroleum Corp 10.8 8.6 −26% 16.4 15.2 BG Bunge Global SA 10.7 8.5 −26% 4.9 13.2 CVX Chevron Corp 17.8 14.3 −25% 4.1 8.4 AEP American Electric Power Company Inc 20.2 16.2 −25% 7.2 5.3 CNBC.

Av de mer kjente aksjene på listen finner vi oljegiganten Chevron som har steget mer enn 6 prosent hittil i 2024. I første kvartal falt inntjeningen sammenlignet med året før, mye som følge av lavere naturgasspriser. Konsernsjef Mike Wirth sa til CNBC at han forventer at etterspørselen etter naturgass vil vokse raskere enn det prognosene venter som følge av økningen i antall datasentre de neste årene. Disse senterne konsumerer enormt med energi og er viktig for å kunne implementere kunstig intelligens.

Et annet kjent navn er FedEx som har steget rundt 1 prosent i 2024 og siste 12 måneder handles aksjen til 14,6-ganger inntjeningen. Det tilsvarer en rabatt på 29 prosent mot snittet de siste fem årene og selskapet endret nylig det kvartalsvise utbyttet med 10 prosent. '

UBS-analytiker Thomas Wadewitz mener aksjen er noe man bør eie og venter at trenden om bedret margin vil være støttende for aksjen. Investorene har vært bekymret for fraktaktiviteten skal falle i 2025 og at de vil tape kontrakten de har med U.S. Postal Service.