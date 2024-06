Blandet på Wall Street

10-årsrenten falt til 4,246 prosent, mens 30-årsrenten falt til 4,375 prosent mandag.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs mandag.

Facebook steg 0,83 prosent til 498,91 dollar.

Amazon falt 1,86 prosent til 185,57 dollar.

Apple steg 0,31 prosent til 208,14 dollar.

Netflix falt 2,29 prosent til 2,49 dollar.

Alphabet falt 0,23 prosent til 179,22 dollar.

Apple steg til tross for at EU-kommisjonen mandag sa at iPhone-produsentens App Store-regler bryter EUs teknologiregler fordi de hindrer apputviklere i å lede forbrukere til alternative tilbud.

IBM

IBM blir løftet av Goldman Sachs som gir en kjøpsanbefaling og et kursmål på 200 dollar. Aksjen steg nesten 2 prosent til 177,36 dollar. Analytikerne i banken mener markedet har blandet sammen sykliske og sekulære risikoer i IT-tjenestesektoren i USA, og ser på dette som en mulighet for utvalgte selskaper som IBM og Globant. Derimot får Thoughtworks og TaskUs salgsanbefalinger. De gjenværende selskapene i dekningen - Accenture, Cognizant, EPAM Systems og Softchoice - får nøytrale vurderinger.

Broadcom

Broadcom falt over 3 prosent etter at Reuters rapporterte at chipprodusenten samarbeider med det kinesiske teknologiselskapet ByteDance for å utvikle en avansert kunstig intelligens-prosessor, selv om USA forsøker å begrense eksporten av disse viktige chipene til sin viktigste økonomiske rival.

Eli Lilly

Eli Lilly steg nesten 1 prosent etter at legemiddelprodusenten formidlet at vekttapmedisinen Zepbound løste søvnapné hos opptil 52 prosent av pasientene.

Olje og gass

August-kontrakten på WTI-oljen steg 1,18 prosent til 81,68 dollar pr. fat, mens Brent-oljen steg 0,95 prosent til 86,05 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen steg 4,44 prosent til 2,82 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 1,22 prosent til 34,59 euro/MWh.

Krypto

Bitcoin faller 7,29 prosent til 58,433,3, mens Ethereum tikket ned 4,55 prosent til 3.321,62.