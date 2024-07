Hvordan har EM vært så langt? For gambling-selskapene altså

En kan like det eller ikke, men det er nok noe i uttrykket house always wins, og det er jo litt det betting-operatørene lever av Med fotball-EM godt i gang kan det være interessant å se hva status er hittil. Mulig jeg framstår litt kynisk i artikkelen, men det er nå bare forsøk på en ærlig analyse av fakta

For det første, sett utenfra virker det som interessen har vært stor, egentlig mye større enn under VM i Qatar. Mange har sikkert sett scener av nederlenderne som dansa (?) nedover gatene før sin første match. Så mulig jeg tar feil, men det virker som interessen, og dermed også aktiviteten har vært høy. Som igjen er bra for betting-operatøreene

Hva med resultatene? For betting-operatørene er det typisk mest fordelaktig når favorittene taper, det blir uavgjort eller det blir lite mål. De to førstnevnte henger trolig sammen med at de fleste liker å vinne når de better, så da spiller de på laget med lavest odds. Da vinner du som oftest, men ikke spesielt mye. Sistnevnte med få mål henger sammen med at det ikke er uvanlig å spille på hvem som blir første målscorer, om en navngitt spiller scorer, hvilket lag scorer først osv. Så blir det 0-0 så vil jo betting-operatøren vinne på det.

Men det er noen flere aspekter. Om spillerne taper mye i førsten, så mister de både penger og selvtillitt, og aktiviteten faller gjennom mesterskapet. Dette skjedde nok til en viss grad i VM i Qatar (Argentina tapte jo første matchen mot Saudi Arabia om jeg husker rett)

Så handler det jo i tillegg litt om hvilke land gjør det bra. Betting-operatørene har jo ofte lisens i enkelte land, og folk i disse landene liker å spille på (eller imot?) eget landslag. Så at disse landene kommer langt er fordelaktig. Det er to børsnoterte betting-operatører i Norden med fokus på sport nemlig Kindred (Unibet) og Betsson (begge notert i Sverige). Kindred er sterke i UK, Nederland, Frankrike og Belgia, men har også virksomhet i Danmarks, Italia, Romania. Betsson på sin side sterke i Italia og Tyrkia (Tyrkia gjennom en partner der), men har også drift i UK, Georgia, Danmark, Spania og Kroatia. I tillegg er Betsson gode markedsposisjoner i flere land i Syd-Amerika der det spilles Copa America nå.

Gruppe A: Her gikk Tyskland og Sveits videre, to uavgjorte kamper, ingen større overraskelser her