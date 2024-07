Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:



Nyboligsalget skyter fart igjen, etter flere svake år, men boligtopper tror lite bygging vil føre til kraftig prisvekst neste år.

Adm. direktør Christoffer Askjer i meglerkjeden Sem & Johnsen mener at markedet for nye boliger ser langt lysere ut nå enn det gjorde for et år siden.

– Det er åpenbart tegn til bedring på etterspørselssiden, sier han til Finansavisen.

---

Oljeinvestor Berge Gerdt Larsen har vunnet frem etter 18 års kamp. I 2006 ble han tiltalt for økonomisk utroskap, åtte år senere ble han frifunnet, og nå er han tilkjent erstatning.

Erstatningen er imidlertid bare en brøkdel av det han ba om. Først krevde han 900 millioner kroner, mens staten nå er dømt til å betale ham 9 millioner.

---

Arne Fredly bunnfisker i teknologiaksjen Elliptic Labs, og fyker rett inn på topp 10 på aksjonærlisten.

Elliptic Labs har falt 43 prosent så langt i år, og handles på det laveste siden februar 2021. Nå har Fredly kjøpt aksjer for rundt 25 millioner kroner, som gjør ham til tiende største eier.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om markedet for utleie.

Kaski sier at det er en ubalanse mellom utleier og leietager. Det er det. Utleier bruker sparepenger eller annen kapital på utleieboligen, og må ha en leie eller avkastning til å dekke renter og avdrag. Og drift, vedlikehold og generell slitasje, skriver Hegnar, og fortsetter:

Hvis SV og Kaski ikke forstår dette markedet blir det vanskelig med ny lov.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalenderen

Makro

Norge: K2 mai, kl. 08.00

Australia: Forbrukertillit juni, kl. 02.30

Sverige: Produsentpriser mai, kl. 08.00

Spania: BNP 1. kv. endelig, kl. 09.00

Canada: Inflasjon mai, kl. 14.30

USA: Chicago Fed-indeks mai, kl. 14.30

USA: S&P/CS boligpriser april, kl. 15.00

USA: FHFA boligprisindeks april, kl. 15.00

USA: CB forbrukertillit juni, kl. 16.00

Annet

Pryme: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

TECO 2030: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ordinær generalforsamling

Akobo Minerals, Gyldendal

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB, selskapene