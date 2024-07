Tidligere i år skrev Finansavisen om det som potensielt kan bli en av de største konkursene i Norden. Det var snakk om krisen i den svenske inkassokjempen Intrum, som sliter med enorm gjeld og økende rentekostnader.

«Det kan bli en av de største konkursene i Norden hvis man ser bort fra SAS. Selskapet har solgt den lønnsomme delen av virksomheten og sitter igjen med en lavmargin-business og mye gjeld. Regnestykket går ikke opp», sa høyrenteforvalter Erik Hagerup i Heimdal Høyrente.

Nå kuttes selskapets kredittvurdering på både kort- og lang sikt av ratingbyrået S&P Global, melder Dagens industri.

Intrums kredittvurdering blir nedjustert fra B til CCC på lang sikt med negative utsikter, og fra B til C på kort sikt. Meldingen kommer etter selskapet forrige uke kunngjorde at de har inngått en avtale om nye lånevilkår for en potensiell refinansiering. Ratingbyrået mener at de nye lånevilkårene «ikke fullt ut kompenserer obligasjonseierne i transaksjonen».

Den nye kredittvurderingen CCC indikerer at det er stor risiko for at selskapet ikke vil klare å møte sine gjeldsforpliktelser. Gjeldspapirer med denne ratingen får gjerne betegnelsen søppel. B-vurdering indikerer at det er vesentlig risiko for misligholdt, men at selskapet for tiden møter sine forpliktelser.

Hittil i år er aksjekursen i Intrum ned over 50 prosent.