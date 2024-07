Stor nettmegler i Sverige får bot for dataglipp

Den svenske nettmegleren Avanza fikk tirsdag en «sanktion» eller bot på 15 millioner svenske kroner.

«I juni 2021 meldte Avanza Bank AB seg til Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) for muligens å ha brutt databeskyttelsesforordningen. I dag har IMY meddelt beslutning om sanksjon i saken på 15 millioner kroner», står det i en pressemelding fra selskapet.

Ifølge Dagens Industri var det Sveriges Radio i mai 2021 som først avslørte lekkasjen, som dreide seg om at selskapet hadde delt personopplysninger over lengre tid, minst siden høsten 2019, til Meta (Facebook). I 2021 ble det rapportert at 1,5 millioner kunder var rammet.

Avanza forteller at det var en håndteringsfeil som gjorde at Meta via en kryptert kommunikasjonsvei kunne innhente personopplysninger fra Avanzas plattform. Meta har bekreftet at opplysningene ikke er brukt til egne eller andres forretningsformål, og at de innhentede opplysningene er slettet.

Straffen på 15 millioner svenske kroner har ikke tidligere blitt kommunisert som en forventet kostnad. Aksjen er ned rundt 1 prosent i 11.45-tiden.