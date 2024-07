Tirsdag kveld stiger Nasdaq-indeksen 1,1 prosent og står i 17.689,00 poeng mens Dow Jones faller 0,7 prosent til 39.142,02 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 5.463,49 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,3 prosent til 13,16.

«Usikkerhet rundt verdsettelsesnivået og hvor mye mer potensial det kan være i de større teknologiselskapene sendte sektoren videre ned i det amerikanske aksjemarkedet i går, mens øvrige sektorer samtidig fikk støtte av både lavere renter og stigende oljepriser i påvente av mer input om stemningen blant forbrukerne», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Enorme summer blåst bort

I løpet av de tre siste børsdagene har IT-giganten Nvidia falt 13 prosent, og har dermed barbert børsverdien med rundt 430 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg er det snakk om det største tredagers verditapet for noe som helt selskap i historien.

Tirsdag gjør derimot aksjen et kraftig byks tilbake med en oppgang på 6,1 prosent.

Flyproduksjonsselskapet Airbus fortsetter å falle etter at de kuttet guidingen sin for 2024, i kveld faller aksjen videre 2,8 prosent. Den siste uken er de ned 8,1 prosent. Selskapet forventet nå å levere rundt 770 fly i år mot tidligere ventet 800. Utsiktene for selskapets justerte driftsresultat for inneværende år ble senket fra ventet 7,0 milliarder euro til nå 5,5 milliarder.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks endte på 0,18 poeng i mai, opp fra reviderte -0,26 i april.

Presidentvalget

Ifølge DNB Markets vil det bli høyere inflasjon dersom Trump vinner presidentvalget i høst. En av årsakene til det er at han har gått høyt ut på banen med forslag om høyere tollsatser, særlig på varer fra Kina.

«Fed vil neppe sitte å se på at inflasjonen øker uten å foreta seg noe. Det vil innebærer et høyere rentenivå enn dersom Biden skulle bli gjenvalgt. Høyere renter er åpenbart ikke noe Trump ønsker seg», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en rapport fra DNB Markets.