Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs senket seg med 0,47 prosent tirsdag og endte på 1.410,46 poeng. Så langt i år er hovedindeksen opp 7,95 prosent.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,74 dollar, et fall på 0,31 prosent fra midnatt. WTI-oljen ble handlet for 81,46 dollar fatet, ned med 0,25 prosent. Til sammenligning var brent-oljen på 85,63 dollar fatet ved børsstenging mandag.

Equinor endte opp 0,80 prosent, mens Aker BP steg 0,41 prosent. Vår Energi endte også i pluss og steg 0,59 prosent.

Bevegelser

Nel-spinoffen Cavendish har vært veldig volatil siden børsnoteringen, i dag endte aksjen opp 10,14 prosent. Etter et bratt fall så har børsferskingen virkelig hentet seg inn den siste uken med en oppgang på over 90 prosent.

Den kjendistunge aksjen Deep Value Driller fikk kursmålet sitt hos meglerhuset Fearnley nedjustert fra 33 kroner pr. aksje til 30 kroner. Kjøpsanbefalingen ble gjentatt og aksjen steg 6,25 prosent til 25,50 kroner aksjen.

Pareto startet dekning med kjøp på industri-selskapet NRC Group og satt et kursmål på 16 kroner aksjen. «Vi starter med en kjøpsanbefaling, ettersom vi anser markedsforventningene som altfor pessimistiske på 6,5 ganger P/E i 2025-2026», skrev Pareto tidligere idag ifølge TDN. Aksjen steg 6,97 prosent til 13,05 kroner pr. aksje.

Helseselskapet Observe Medical hentet 22 millioner kroner i en rettet emisjon i går. Tegningskursen ble satt til 0,40 kroner pr. aksje, noe som utgjorde en rabatt på 17,8 prosent i forhold til mandagens sluttkurs. Aksjen falt 7,41 prosent 45 øre.

Carnegie oppjusterte sitt kursmål på Atea til 133 kroner pr. aksje fra tidligere 110 kroner. Aksjen falt 2,76 prosent til 155,00 kroner

Flyselskapet Norse Atlantic fortsatte gårsdagens store nedtur og falt videre 11,76 prosent til 6,00 kroner pr. aksje tirsdag. Det kommer etter en børsmelding lørdag der selskapet opplyste om at de har avsluttet diskusjoner med en potensiell strategisk partner uten resultat.