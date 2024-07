Verdens største bassengprodusent kutter guiding

Pool Corp. nedjusterer guidingen for inneværende år grunnet lavere etterspørsel.

Selskapet er verdens største distributør av svømmebassenger og relaterte produkter, med hundrevis av butikker over hele Nord-Amerika, Europa og Australia.

Nå forventer bassengprodusenten en inntjening pr. aksje (EPS) på mellom 11,04 og 11,44 dollar pr. aksje, ned fra det tidligere intervallet på 13,19 til 14,19 dollar pr. aksje.

Selskapet sa at salget hittil i år, selv om det var bedre enn i første kvartal, har falt rundt 6,5 prosent, og la til at de nå forventer helårssalg «i et lignende område».

«De diskresjonære komponentene i vår virksomhet, som er mest påvirket av generelle økonomiske forhold, har blitt utfordret av en mer forsiktig tilnærming til bruk av penger på dyre varer som svømmebassenger. Salget av byggematerialer til bassenger har derfor falt med 11 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor», heter det i uttalelsen.

Nasdaq-noterte Pool Corp. faller 7,5 prosent og handles i skrivende stund til 312,8 dollar per aksje. Konkurrenten Leslie's faller nær 5 prosent.

Administrerende direktør Peter D. Arvan forklarte derimot at mer enn 60 prosent av selskapets inntekter er gjentakende, og at selskapet generelt ikke er påvirket av makroøkonomiske forhold.

«Til tross for utviklingen, fortsetter vi å tro at ønsket om svømmebassenger forblir sterkt, noe som gjør at vår industri kan vokse over tid da nye bassenger legges til den installerte basen hvert år», heter det i uttalelsen.