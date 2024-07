Vil hente mellom opptil 50 mill.

CodeLab Capital, tidligere PatientSky, vil hente mellom 40 og 50 millioner kroner i en rettet emisjon. Det fremgår av en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Pengene skal brukes til å finansiere selskapets kommersialiseringsfase, arbeidskapitalbehov og andre generelle selskapsformål.



Tegningskursen er satt til 29 øre. Det tilsvarer en rabatt på nesten 34 prosent sammenlignet med sluttkursen på 43,8 øre når Oslo Børs stengte dørene tirsdag.

Codee Holding AS, som eier 56,9 prosent av aksjene og er representert i styret av Jesper Melin Ganc-Petersen, har forpliktet seg til å tegne for 20 millioner kroner. Samtlige andre styremedlemmer, samt ledelsen har også forpliktet seg til en tegning på 1,2 millioner kroner.

Nærmere lønnsomhet

Videre opplyses det at CodeLab Capitals heleide datterselskap, Uniscale, som driver innen smart AI-programmering, opplever økende etterspørsel etter sine produkter.

«For å sikre så lang levetid som mulig og gitt en fullført emisjon, vil selskapet vurdere å ta ytterligere tiltak for å forbedre effektiviteten når selskapet går videre i den kommersielle fasen», heter det.

Derfor har selskapet målsatt å redusere kostnadsgrunnlaget med mellom 10 og15 millioner kroner årlig, samtidig som de fortsetter å investere. Selskapet opplyser avslutningsvis at et lavere kostnadsgrunnlag kombinert med forbedret kommersiell momentum indikerer at selskapet tar viktige skritt for å oppnå lønnsomhet.