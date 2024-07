De største aksjonærene i flyselskapet Norse Atlantic har tapt nesten en halv milliard kroner siden børsnoteringen. Gründeren Bjørn Tore Larsen har tapt 220 millioner, og bare de to seneste dagene er papirtapet på 78 millioner. Lørdag meldte Norse at diskusjonene med en potensiell strategisk partner var avsluttet, uten resultat. Siden har selskapet falt 35 prosent på Oslo Børs.

Det er stor rift om aksjene i Paratus Energy før den kommende børsnoteringen. Allerede verdsettes oljeserviceselskapet langt høyere enn prisingen i forrige ukes emisjon. Da ble selskapet med John Fredriksen som storeier priset til rundt 8,75 milliarder kroner. Denne uken skal det ha blitt priset til over 10 milliarder kroner i gråmarkedet.

Norges Bank tar ikke nok i med sine anslag for det langsiktige rentenivået. Det mener Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets. Han tror 4 prosent er et bedre anslag for nøytralrenten enn Norges Banks anslag på 2 til 3 prosent. Det tilsvarer en boliglånsrente på i overkant av 5 prosent, sier Andreassen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligprisene. Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika, sier at «formuen til de som har bolig, kommer til å eksplodere». Det har han rett i. Man snakker om et prisløft på opp mot 20 prosent de kommende tre årene. Som vi en gang sa: Løp og kjøp, skriver Hegnar.

Finanskalender

Onsdag 26. juni

Makro:

Australia: Månedlig KPI-indikator, kl. 03.30

Finland: Arbeidsledighet mai, kl. 07.00

Tyskland: GfK forbrukertillit juli, kl. 08.00

Frankrike: Forbrukertillit juni, kl. 08.45

Sveits: Økonomisk tillit juni, kl. 10.00

Island: Produsentpriser mai, kl. 11.00

Island: Arbeidsledighet mai, kl. 11.00

USA: Nyboligsalg mai, kl. 16.00

Sør-Korea: Bedriftstillit juni, kl. 23.00

Annet:

Gram Car Carriers: Tilbudsperiode utløper ifm. bud, kl. 16.30

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

Deep Value Driller

Ordinær generalforsamling:

ArcticZymes Technologies, Energeia, Norsk Renewables, PGS