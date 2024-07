Panteselskapet Envipco annonserte tirsdag kveld at storeier Leila Bouri har solgt 5 prosent av selskapets utestående aksjer, noe som tilsvarer i underkant av 3 millioner aksjer.

Transaksjonen ble gjennomført til en pris på 64 kroner pr. aksje, som utgjør omtrent 10 prosent rabatt i forhold til tirsdagens sluttnotering. Dette innebærer et salg tilsvarende 190 millioner kroner.

Etter transaksjonen vil Bouri-familien sitte på 17 millioner aksjer i selskapet, som utgjør 29 prosent av utestående aksjer.

Positiv til nedsalget

Danske bank-analytiker Elliot Jones ser på dette som positivt for selskapet.

«En av hovedinnvendingene mot aksjen har vært rundt fri flyt/likviditet, så en økning i fri flyt fra 49 til 54 prosent bør sees som positivt for saken, slik vi ser det», skriver Elliot Jones.

- Investorer fra større fond har vært noe tilbakeholdne på grunn av aksjens likviditet, og det har lenge vært etterspurt en økning i den frie flyten, forteller Jones.

Analytikeren omtaler Envipco som en attraktiv case og legger vekt på positive returordninger, økende innsamlingsrater og lønnsom drift som er sterkt drevet av EU-parlamentets nye regler for resirkulering.

- Envipco er definitivt interessant på grunn av selskapets betydelige vekstpotensial. Med en markedsverdi som utgjør en tiendedel av Tomra, og dokumentert lønnsomhet, fremstår aksjen som svært attraktiv.

- Vi vet at de positive returordningene fungerer, innsamlingsratene øker, og veksten støttes av EU-lovgivningen. Selskaper i dette området har også vist til lønnsomhet tidligere, for eksempel Tomra og deres suksess på 2000-tallet.

Envipco-aksjen har steget med 76 prosent i år. Jones mener at EU-lovgivningen har vært en avgjørende faktor for denne økningen, i tillegg til forbedrede marginer og at selskapet hentet 300 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

Danske Bank opererer med et kursmål på 80 kroner og anbefaler kjøp.

Onsdag ettermiddag omsettes Envipco-aksjen for 67 kroner, ned 5 prosent.