Satser over 100 mill. på stort rentefall

De siste handelsdagene har opsjoner knyttet til SOFR (Secured Overnight Financing Rate) indikert at noen har satset rundt 13 millioner dollar på at renten i USA skal ned til 2,25 prosent innen mars 2025, melder Bloomberg.

SOFR er en referanserente for å måle kostnaden ved å låne penger over natten sikret mot amerikanske statsobligasjoner. Denne renten har i stor grad tatt over posisjonen til LIBOR. Renten beregnes fra transaksjoner i repo-markedet, noe som betyr at den er en troverdig renteindikator.

Bloomberg skriver at en amerikansk trader kjøpte 30,000 SOFR-kjøpsopsjoner med forfall i mars, med en 96,75/97,75 spread, et veddemål på at renten skal ned 300 basispunkter innen mars 2025. Den samme traderen kjøpte også 80,000 opsjoner på fredag, noe som gir en total posisjon på rundt 110,000 kontrakter til en verdi av omtrent 13 millioner dollar.

Dette er sannsynligvis en hedge mot en potensiell resesjon. For øyeblikket er det forventet et rentekutt på rundt 76 basispunkter innen mars 2025, så traderen har en betydelig avstand å dekke før opsjonene gir gevinst.