Tangens kalkulerte reise mot den internasjonale stjernehimmelen

Direktør for Norges Bank Investment Management – Oljefondet – er ingen fast stilling du kan inneha frem til pensjonsalder, men en åremålsstilling på fem år. Tangen skal opp til vurdering og en eventuell ny periode i 2025. Han har ikke fylt 60, og har mange år foran seg, uavhengig en ny periode eller ikke. Med så mye tid på markedsføring, først og fremst av seg selv, har Tangen gjort den ultimate kjendisklassereisen. Han kan kategoriseres som kjent internasjonalt og A-kjendis i Norge. Dette vil trolig gjøre ham enda rikere og mer attraktiv «post Oljefondet».

Et annet eksempel er den mye omtalte kunstsamlingen. Utlånet til kunstsiloen i Kristiansand kan absolutt sies å være raust, men tjener Tangens egeninteresser minst like mye – kanskje mer. Ved at hans kunst blir fremvist på denne måten, vil verdiene på samlingen og Tangens øvrige kunst trolig stige, og tilgangen på annen og enda mer attraktiv kunst vil være nærmere. Det er ikke noe galt i dette, men det bør være åpenhet i at det finnes betydelige egne motiver. Dette dreier seg ikke utelukkende om filantropi.

Blekket på vedtaket var knapt tørt før embedsmannen Tangen forsøker seg på omkamp. Denne gang med egenplukkede rådgivere

I sum er ikke vår kritikk rettet mot Nicolai Tangen selv. Vi vil alle bruke tiden til det som er gøy og givende, samt forme egen arbeidsplass. Det er Tangens oppdragsgivere som må stille spørsmålet: Er dette riktig bruk av den offentlig lønnede arbeidstiden hans?

Mest alvorlig i Oljefondet under Tangens tid er behovet for å lede fondet ut i fristelsen med investeringer i unoterte aksjer. Slike aksjer er både mer kostnadskrevende og tidkrevende enn investeringer i børsnoterte aksjemarkeder. I tillegg vil Finansdepartementet, Stortinget og det norske folk kreve full transparens. I et ofte lite transparent marked er det ressurskrevende. At Finansdepartementet satte foten ned er både forståelig og helt nødvendig.

Oljefondet og Tangen ser ikke ut til å akseptere avgjørelsen, og viser manglende aksept for demokratiske spilleregler, samt forskjellen på embetsverk, politisk ledelse og fattede vedtak. I Aftenposten i april kunne vi lese at Tangen vil nedsette et eget ekspertråd for å se på mulighetene for at Oljefondet skal kunne handle i unoterte aksjer. Blekket på vedtaket var knapt tørt før embedsmannen Tangen forsøker seg på omkamp. Denne gang med egenplukkede rådgivere. I starten av mai kunne vi lese i DN at Oljefondet selv valgte hvilke PE-rådgivere som skulle møte Finanskomiteen på Stortinget på deres seminar i London.

Lite balansert og mer som et salgsmøte, var beskrivelsen politikere ga etter møtet.

Vi håper pengeskapet settes på plass, og at Tangen får tydelig beskjed om sine arbeidsoppgaver og Oljefondets kjernevirksomhet. Han har alle forutsetninger for å gjøre en god jobb, men må prioritere riktig. Blir savnet etter spekulasjon og spenning i hverdagen for stort, bør han finne en spenningsskapende hobby. Alternativt søke seg til en risikovillig arbeidsgiver.

