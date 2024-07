Investor Tore Aksel Voldberg selger Skøien Hovedgaard i Oslo for en halv milliard kroner. Han bekrefter at eiendommen er til salgs, gitt at prisen er riktig.

Eiendommen var i svært dårlig forfatning da Voldberg kjøpte den for 25 millioner kroner i 1996. Siden skal han ha brukt 175 millioner kroner og et enormt antall timer på oppussing.

Eiendomsselskapet Spabo slakter SVs forslag til ny husleielov, og reagerer spesielt på kravet om opsjon til å forlenge leieforhold med ytterligere fem år til såkalt gjengs leie.

Daglig leder Jan Spandow sier dette er helt ulevelig for en utleier – at det kan gi en betraktelig nedgang i leieinntektene. Videre spår han at enda flere utleieboliger forsvinner.

Solenergiselskapet Norsun har pekt ut Oklahoma i USA for sin videre satsing. I første omgang planlegges det en investering på mer enn 6,5 milliarder kroner.

Norsun er eneste gjenværende norske selskap som produserer silisium-ingoter og wafere til solindustrien. I fjor permitterte det 81 ansatte i Norge fordi prisene i Europa hadde kollapset.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedums skattelettelser på 9 milliarder kroner.

Kanskje er det på tide at Vedum gir oss større skattelettelser – ikke bare pirk – og forsvarer dette med kutt i statens utgifter som synes og monner. Det er for lett med de 9 milliardene. Vi er ikke imponert, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Golden Energy Offshore Services

Resultat pr. 4. kv.:

Spotlio

Årsrapport:

Aqua Bio Technology

Makro:

Norge: Arbeidskraftundersøkelsen mai, kl. 08.00

Japan: Detaljhandel mai, kl. 01.50

Kina: Inntjening i industrien mai, kl. 03.30

Finland: Bedrifts- og forbrukertillit juni, kl. 07.00

Danmark: Detaljhandel mai, kl. 08.00

Spania: Detaljhandel mai, kl. 09.00

Sverige: Bedrifts- og forbrukertillit juni, kl. 09.00