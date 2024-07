Inflasjonen er nære målet og økonomien er svak. Pengepolitikken bør gradvis tilpasses og den svenske Riksbanken har besluttet å holde styringsrenten uendret på 3,75 prosent, kommer det frem i en pressemelding.

Dette er i tråd med prognosen fra mars og kommunikasjonen i den pengepolitiske oppdateringen i mai.

Forutsatt at inflasjonsutsiktene står seg kan styringsrenten senkes to eller tre ganger i andre halvår, opplyses det.

«Det siste utfallet for inflasjonen eksklusive energipriser var imidlertid noe høyere enn forventet, noe som illustrerer at det kan komme tilbakeslag når inflasjonen justeres til målet. Dette understreker behovet for at styringsrentekutt skal skje gradvis», skriver Riksbanken

Prognosene for styringsrenten justeres nå ned til 3,33 prosent i fjerde kvartal, mot tidligere 3,44 prosent.

«I lys av at inflasjonen i utgangspunktet utvikler seg gunstig, at økonomien vurderes til å være noe svakere og at kronekursen er noe sterkere, er prognosen for styringsrenten nedjustert noe»

BNP-prognosen viser en endring i BNP på 1,1 prosent i 2024, mot tidligere anslag på 0,3 prosent.