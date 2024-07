Aksjonærer i SpaceX kan nå selge aksjene sine

Elon Musks privateide romfartsselskap SpaceX en «tender offering», hvor ansatte og investorer kan selge aksjer tilbake til selskapet.

Kursen vil være 112 dollar, noe som ifølge Bloomberg verdsetter selskapet til 210 milliarder dollar.

Bloomberg skrev i mai at investorer og ansatte som vurderte å selge, kunne få mellom 108-110 dollar pr. aksje. Bloomberg forteller at det har vært sterk etterspørsel etter aksjene, som tilsynelatende har løftet verdsettelsen med 10 milliard siden mai.

SpaceX er USAs mest verdifulle privateide selskap, og nummer to på verdensbasis. Kun kinesiske ByteDance Ltd., som eier TikTok, er verdsatt høyere, med 268 milliarder dollar.

God investering

Sist gang det ble omsatt SpaceX-aksjer, var i desember. Kursen var da 97 dollar pr. aksje.

I juli 2023 var kursen 81 dollar, noe som betyr at aksjen har steget 38,2 prosent på et knapt år. Elon Musk har kommunisert at selskapet gjør likviditetsrunder for ansatte og investorer omtrent hver sjette måned.

I mars 2020 var selskapet verdsatt til 36 milliarder dollar, noe som betyr at verdien på selskapet har økt med 483 prosent på fire år. Til sammenligning har «MSCI World Aerospace and Defense Index» gitt en årlig avkastning på 8,96 prosent de siste fem årene.