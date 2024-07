Sikrer milliardkontrakt

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å oppgradere Hammersborg- og Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo. I en børsmelding fremgår det at kontrakten er en totalentreprise i samspill verdt 2,1 milliarder kroner, eks. mva.

– Dette er et prosjekt som passer Veidekke godt med omfattende grunnarbeider og utfordrende konstruksjonsarbeider. Vi har gjennomført en vellykket samspillsfase sammen med Statens vegvesen i snart ett år som gir oss et veldig godt grunnlag for prosjektgjennom­føringen, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Nytt regjeringskvartal

Vaterlandstunnelen på 370 meter skal oppgraderes og Hammersborgtunnelen på 380 meter skal i tillegg bygges om, forlenges, forsterkes og senkes i terrenget som følge av sikkerhetskrav til nytt regjeringskvartal.

Begge tunnelene er fra 1989, og det er behov for omfattende vedlikehold med reparasjon av betongkonstruksjoner og vegbane. I tillegg må generell infrastruktur som belysning, kabler, rør, ledninger, skilting med mer skiftes ut i begge tunnelene.

Byggearbeidene starter om kort tid

– Dette er en viktig milepæl i prosjektet. Prosjektet har de siste ti månedene gjennomført en samspillsfase med Veidekke der grunnlaget for selve prosjektgjennomføringen er lagt. Etter en god planleggingsprosess skal vi nå inn i selve gjennomføringen av byggearbeidene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en melding.

Byggearbeidene starter i løpet av kort tid med planlagt ferdigstillelse sommeren 2027.

Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2024.